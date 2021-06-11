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    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz

    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, maç önü yaptığı açıklamada, "EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 21:18
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    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz

    EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takım, İtalya ile karşılaşacak. Saat 22:00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

    Maç öncesi TRT Genel Müdürü İbrahim Eren açıklamalarda bulundu.

    Eren yaptığı açıklamada, "TRT olarak milli maçlarımızın Avrupa Şampiyonası yayıncısı olmaktan oldukça gurur duyuyoruz.

    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz İZLE

    "MİLLİ TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

    Bugün Türkiye burada, TFF'den geniş bir heyet de buradalar. Milli Takımımızı yalnız bırakmadık, Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.

    Bu sene 'TRT Spor Yazı' dedik. Avrupa Şampiyonası ile başlıyoruz ardından Olimpiyatlar var. Hepsini TRT Spor ekranlarında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz #1

    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: EURO 2020 yayıncısı olmaktan gurur duyuyoruz #2

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