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Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan 8 madalya ile döndü

Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan 8 madalya ile döndü

Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası organizasyonunu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.