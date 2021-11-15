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    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan 8 madalya ile döndü

    Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası organizasyonunu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 22:14
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    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan 8 madalya ile döndü

    Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi.

    AY YILDIZLI EKİP 8 MADALYA İLE DÖNDÜ

    12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla kazandı.

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #1

    GENEL SIRALAMADA AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ

    Şampiyonayı takım halinde 3'ncü sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, erkek takım sıralamasında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #2

    MADALYA KAZANAN SPORCULAR

    Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

    Altın: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo)
    Gümüş: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo)
    Bronz: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #3

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #4

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #5

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #6

    Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası ndan 8 madalya ile döndü #7

     

     

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