Türkiye-Galler maçı muhtemel 11'leri

EURO 2020 A Grubu'nda Milli Takımımız Galler ile saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli Takımımızda karşılaşma öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, James, Moore

İTALYA DA İSVİÇRE İLE KARŞILAŞACAK

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.