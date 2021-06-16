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Türkiye Galler maçının ilk 11'leri
EURO 2020 A Grubu'nda Milli Takımımız, Galler ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 17:39
- Güncelleme : 16.06.2021 - 17:53
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Milli Takımımızda karşılaşma öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, James, Moore, Bale,