Euro
10.3521
-0.29%
Dolar
8.5386
-0.22%
Altın
510.21
-0.25%
Borsa
1.432
-0.72%
Bitcoin
331.379
-2.50%
EXEN Coin
31.10
-6.88%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C
    Türkiye Galler maçının ilk 11'leri

    Türkiye Galler maçının ilk 11'leri

    EURO 2020 A Grubu'nda Milli Takımımız, Galler ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bizim Çocuklar, Galler ile karşı karşıya geliyor.

    Karşılaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak.

    Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Milli Takımımızda karşılaşma öncesi sakat oyuncu bulunmuyor.

    Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

    Türkiye Galler maçının ilk 11 leri #1

    İLK 11'LER

    Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

    Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, James, Moore, Bale,

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir