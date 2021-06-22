UEFA, Allianz Arena'nın gökkuşağı ışıklandırmasına izin vermedi

UEFA, 28 Haziran'da Münih'te oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Allianz Arena'nın LGBTİ'lerle dayanışma amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılma isteğine onay vermedi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 23 Haziran'da Almanya, Macaristan'ı ağırlayacak.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, UEFA'ya Münih'te oynanacak Almanya-Macaristan maçı sırasında Allianz Arena'nın LGBTİ'lerle dayanışma ve ayrımcılığı protesto amacıyla gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması talebinde bulundu.

UEFA REDDETTİ

"UEFA, tüzüğü ile siyasi ve dini açıdan tarafsız bir organizasyondur. açıklaması yapan UEFA ise söz konusu talebin siyasi bağlamı olduğunu ve bu yüzden Reiter'in talebini reddettiklerini açıkladı.

Kurumun, ırkçılık, homofobi, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduğu belirtilen açıklamada, ışıklandırma talebinin ileriki tarihlerde başka maçlar için gerçekleştirilebileceği belirtildi.