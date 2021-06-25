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    UEFA, EURO 2020'de Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koymayacak

    UEFA, EURO 2020'de Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koymayacak

    Müslüman futbolcu Paul Pogba'nın basın toplantısında önünden bira şişesini kaldırmasının ardından UEFA, turnuvadaki Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koydurmama kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 15:51
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa-Almanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan bira şişesini kaldırmıştı.

    Pogba'nın bu hareketi uluslararası basında da büyük yer almıştı.

    MÜSLÜMAN FUTBOLCULARIN ÖNÜNE BİRA ŞİŞESİ KONULMAYACAK

    UEFA, Pogba'nın protestosunun ardından harekete geçti.

    Alınan karara göre bundan sonra EURO 2020 basın toplantılarında alkol şişeleri, Müslüman futbolcuların önüne konulmayacak.

    Pogba, basın toplantısında masadaki birayı kaldırdı İZLE

    UEFA, EURO 2020 de Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koymayacak #1

    UEFA, EURO 2020 de Müslüman futbolcuların önüne bira şişesi koymayacak #2

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