UEFA, EURO 2032 için Türkiye ve İtalya'yı ortak ev sahibi yapmak istiyor UEFA, 2032 Avrupa Şampiyonası için Türkiye ve İtalya'yı ortak ev sahibi yapma fikri üzerinde duruyor.

Dört yılda bir düzenlenen ve Avrupa'da ülkeler arasında en önemli turnuva olan Avrupa Şampiyonası'nın geleceği için çalışmalara başlandı.

Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 heyecanla beklenirken ülkeler Euro 2028 için de çalışmalara başladı. Euro 2028'in nerede oynanacağı Eylül ayında belli olacakken Euro 2032 için de önemli bir iddia gündeme geldi.

Ortak ev sahipliği konuşuldu

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre, UEFA'nın 2032 için ortak ev sahipliği fikrini masaya yatırdığı belirtildi.

UEFA'nın ortak ev sahipliği için düşündüğü ülkelerden birinin İtalya, diğerinin ise Türkiye olduğu aktarıldı.

Üzerinde çalışılan bir düşünce olduğu belirtildi

Daha önce Ukrayna ve Polonya'nın 2012'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na birlikte ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Ancak Ukrayna ve Polonya arasındaki coğrafi yakınlığın Türkiye ve İtalya arasında olmadığı vurgulandı. Bu nedenle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye ve İtalya ortak ev sahipliği fikrinin şu an için sadece üzerinde çalışılan bir düşünce olduğu kaydedildi.