Euro
10.2935
0.42%
Dolar
8.6928
0.09%
Altın
507.34
0.71%
Borsa
1.377
-0.98%
Bitcoin
287.660
-4.55%
EXEN Coin
27.52
0.65%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    UEFA, Kasper'e tutulan lazer için soruşturma başlattı

    Dün akşam oynanan EURO 2020 yarı final maçında, kullanılan penaltıda İngiliz taraftarların Kasper Schmeichel’ın gözüne lazer tutulmasıyla ilgili UEFA soruşturma başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA, Kasper'e tutulan lazer için soruşturma başlattı

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında dün akşam İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geldi.

    Maç uzatmalarda İngiltere'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Penaltı atışlarında maça damga vuran bir olay yaşandı:

    İngiliz futbolcu Harry Kane’in uzatmalardaki penaltı vuruşu sırasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’ın gözüne lazer tutuldu.

    Kalabalığın arasından gelen yeşil lazer ışığının kim tarafından tutulduğu belirlenemese de doğal olarak, bir İngiliz taraftar olduğu düşünülüyor.

    Schmeichel’ın lazeri fark edip etmediği bilinmiyor ancak yıldız kaleci bu sportmenlik dışı davranıştan etkilenmemiş olacak ki topun ağlarla buluşmasını engelledi. Ancak Kane Schmeichel’dan dönen topu gole çevirmeyi başardı.

    UEFA, Kasper e tutulan lazer için soruşturma başlattı #1

    UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olayın ardından Danimarkalı taraftarlar bu duruma çok büyük bir tepki gösterdi. Bugün UEFA konuyla alakalı açıklama yaptı.

    UEFA, penaltı sırasında Schmeichel’ın yüzüne lazer tutulması ile ilgili İngiltere'ye disiplin soruşturması açtı.

    UEFA, Kasper e tutulan lazer için soruşturma başlattı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir