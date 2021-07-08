UEFA, Kasper'e tutulan lazer için soruşturma başlattı

Dün akşam oynanan EURO 2020 yarı final maçında, kullanılan penaltıda İngiliz taraftarların Kasper Schmeichel’ın gözüne lazer tutulmasıyla ilgili UEFA soruşturma başlattı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında dün akşam İngiltere ve Danimarka karşı karşıya geldi.

Maç uzatmalarda İngiltere'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Penaltı atışlarında maça damga vuran bir olay yaşandı:

İngiliz futbolcu Harry Kane’in uzatmalardaki penaltı vuruşu sırasında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel’ın gözüne lazer tutuldu.

Kalabalığın arasından gelen yeşil lazer ışığının kim tarafından tutulduğu belirlenemese de doğal olarak, bir İngiliz taraftar olduğu düşünülüyor.

Schmeichel’ın lazeri fark edip etmediği bilinmiyor ancak yıldız kaleci bu sportmenlik dışı davranıştan etkilenmemiş olacak ki topun ağlarla buluşmasını engelledi. Ancak Kane Schmeichel’dan dönen topu gole çevirmeyi başardı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Danimarkalı taraftarlar bu duruma çok büyük bir tepki gösterdi. Bugün UEFA konuyla alakalı açıklama yaptı.

UEFA, penaltı sırasında Schmeichel’ın yüzüne lazer tutulması ile ilgili İngiltere'ye disiplin soruşturması açtı.