UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için bildirdiği 20 stadyumu duyurdu UEFA, Türkiye ile İtalya ortaklığında düzenlenecek EURO 2032 için iki ülkenin önerdiği stadyumları açıkladı.

ensonhaber.com

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin, Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklanmıştı.

Ortaklaşa düzenlenecek olan turnuvada Türkiye ve İtalya'nın UEFA'ya bildirdiği stadyumlar belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İtalya'nın başvuru dosyasında sunduğu 10'ar stat şöyle:

Türkiye:

Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul)

Yeni Ankara Stadı (Ankara)

Ali Sami Yen Stadı (İstanbul)

Şükrü Saracoğlu Stadı (İstanbul)

Timsah Arena (Bursa)

Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon)

Konya Büyükşehir Stadı (Konya)

Gaziantep Kalyon Stadı (Gaziantep)

Eskişehir Stadı (Eskişehir)

Antalya Stadı (Antalya)

İtalya:

San Siro - Giuseppe Meazza (Milan)

Olimpiyat Stadı (Roma)

San Nicola Stadı (Bari)

Diego Armando Maradona Stadı (Napoli)

Artemio Frenchi Stadı (Floransa)

Juventus Stadı (Torino)

Luigi Ferraris Stadı (Genoa)

Mercantanio Bentegodi Stadı (Verona)

Renato Dell'Ara Stadı (Bologna)

Sant'Elia Stadı (Cagliari)

Maçlar 5'er statta oynanacak

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları son olarak maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er stadyumu belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak.