UEFA'dan Kerem Aktürkoğlu ve Cristiano Ronaldo paylaşımı!
ensonhaber.com

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Oluşan bu grubun ardından ise UEFA'dan F Grubu için bir paylaşım geldi.

Kerem ve Ronaldo karşılaştırıldı

EURO 2024 sosyal medya hesabı, futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren Portekiz'in 7 numarası Cristiano Ronaldo ve Galatasaray forması giyen Türkiye'nin 7 numarası Kerem Aktürkoğlu'nu karşılaştırdı.

Yapılan paylaşımda kullanıcılara "F Grubu'nda hangisi daha çok etki yaratacak?" sorusu soruldu. Bu gönderiye kısa sürede büyük bir ilgi oluşurken, sosyal medyada gündem oldu.