Uğurcan Çakır: Ülkemize ve milletimize armağan olsun

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında konuk ettiği Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, puanını 16 yaptı ve 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez turnuvada mücadele etme hakkını elde etti.

Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Ülkemize ve milletimize armağan olsun"

27 yıl yaşındaki file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

İçeride horon var, her şey var. Hırvatistan maçı bize çok büyük özgüven sağladı. Hocanın dediklerini uygulamaya çalıştık ve kazandık. Herkese çok teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize armağan olsun.



Sezona istediğim gibi başlayamadım ama ekstra çalışmalarla toparladım. Burası çok onurlu bir yer. Oynamak veya oynamamak önemli değil. Oynayan zaten ülkesine yardım etmek istiyor. Takımıma yardım ettiysem ne mutlu. Ülkemize armağan olsun.



Vincenzo Montella, istediklerini kısa sürede bize aktardı. Video analiz yaptık ve biraz da sahada çalıştık. Hocanın gelişi havayı yukarı çekti. Arkadaşlarım da dediklerini iyi şekilde uyguladı.