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    Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti

    Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti

    EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, rakibi Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 18:01
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda ikinci maçlar devam ediyor. C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

    C Grubu ilk maçlarında Kuzey Makedonya, Avusturya'ya 3-1, Ukrayna da Hollanda'ya 3-2 mağlup olmuştu.

    İki takım için gruptan çıkma adına önemi yüksek olan bu maçta, Ukrayna ilk yarıda üstün oynayan taraftı. Ukrayna'da 29. dakikada sahneye çıkan Yarmolenko, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

    Ukrayna-Kuzey Makedonya maçından kareler FOTO GALERİ

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #1

    UKRAYNA DEVRE ARASINA ÜSTÜN GİTTİ

    Birkaç dakika sonra Yaremchuk topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Bu golle, Ukrayna devre arasına 2-0 üstün gitti.

    İkinci yarıya da etkili başlayan Ukrayna, pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. 55. dakikada penaltı kazanan Kuzey Makedonya, 57. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #2

    UKRAYNA 3 PUANI ALDI

    84. dakikada penaltı kazanan Ukrayna, Malinovsky ile bu penaltıdan yararlanamadı. Ancak 2-1 önde olan Ukrayna, maçı bu skorla bitirmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Bu skorla Ukrayna, Hollanda ve Avusturya'nın 3 puanı bulunurken, Kuzey Makedonya henüz puan alamadı.

    Grubun diğer maçında Hollanda ile Avustuya, saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #3

    EN İYİ ÜÇÜNCÜLER İÇİN AVANTAJ

    EURO 2020'de son 16 turuna, gruplarında birinci ve ikinci olanların dışında en iyi 4 üçüncü de kalacak.

    Ukrayna'nın bu galibiyeti grupta en iyi üçüncü olma yolunda takıma avantaj sağladı.

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #4

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #5

    Ukrayna, Kuzey Makedonya yı 2-1 mağlup etti #6

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