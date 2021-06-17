Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti

EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna, rakibi Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda ikinci maçlar devam ediyor. C Grubu'nda Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

C Grubu ilk maçlarında Kuzey Makedonya, Avusturya'ya 3-1, Ukrayna da Hollanda'ya 3-2 mağlup olmuştu.

İki takım için gruptan çıkma adına önemi yüksek olan bu maçta, Ukrayna ilk yarıda üstün oynayan taraftı. Ukrayna'da 29. dakikada sahneye çıkan Yarmolenko, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

UKRAYNA DEVRE ARASINA ÜSTÜN GİTTİ

Birkaç dakika sonra Yaremchuk topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Bu golle, Ukrayna devre arasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Ukrayna, pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. 55. dakikada penaltı kazanan Kuzey Makedonya, 57. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

UKRAYNA 3 PUANI ALDI

84. dakikada penaltı kazanan Ukrayna, Malinovsky ile bu penaltıdan yararlanamadı. Ancak 2-1 önde olan Ukrayna, maçı bu skorla bitirmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Bu skorla Ukrayna, Hollanda ve Avusturya'nın 3 puanı bulunurken, Kuzey Makedonya henüz puan alamadı.

Grubun diğer maçında Hollanda ile Avustuya, saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER İÇİN AVANTAJ

EURO 2020'de son 16 turuna, gruplarında birinci ve ikinci olanların dışında en iyi 4 üçüncü de kalacak.

Ukrayna'nın bu galibiyeti grupta en iyi üçüncü olma yolunda takıma avantaj sağladı.