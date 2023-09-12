Ümit Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubundaki ikinci maçına çıkan Ümit Milli Takım, İtalya'ya 2-0 yenildi.

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Ümit Milli Takım, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubundaki ikinci maçında İtalya'yı Kocaeli'de konuk etti.

45+3. dakikada İtalya ilk etkili pozisyonunu gole çevirdi.

Sol taraftan ceza sahasına giren Esposito'nun yerden içeriye çevirdiği topu Miretti ağlara gönderdi: 0-1

79. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.

Baldanzi'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Nasti kaleci Doğan Alemdar'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Henüz puanla tanışamadık

Bu sonucun ardından grupta 4 puana yükselen İtalya, bir sonraki maçta Norveç'i ağırlayacak.

Henüz puanla tanışamayan Türkiye ise San Marino ile karşılaşacak.