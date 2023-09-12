Ümit Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu

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Ümit Milli Takım, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri A grubundaki ikinci maçında İtalya'yı Kocaeli'de konuk etti.
45+3. dakikada İtalya ilk etkili pozisyonunu gole çevirdi.
Sol taraftan ceza sahasına giren Esposito'nun yerden içeriye çevirdiği topu Miretti ağlara gönderdi: 0-1
79. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.
Baldanzi'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Nasti kaleci Doğan Alemdar'ın önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Henüz puanla tanışamadık
Bu sonucun ardından grupta 4 puana yükselen İtalya, bir sonraki maçta Norveç'i ağırlayacak.
Henüz puanla tanışamayan Türkiye ise San Marino ile karşılaşacak.