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- Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek
Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek
Sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 14:44
Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Milli Takım'da alınan kötü sonuçlarla birlikte bir de sakatlık şoku yaşanıyor.
UMUT MERAŞ İSVİÇRE MAÇINDA YOK
Umut Meraş Galler maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yerine sağ bek oynayan Mert Müldür dahil olmuştu.
beIN SPORTS'un haberine göre; A Milli Takımda sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek.