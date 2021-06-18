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    Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek

    Sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 14:44
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    Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek

    Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

    Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

    Milli Takım'da alınan kötü sonuçlarla birlikte bir de sakatlık şoku yaşanıyor.

    Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek #1

    UMUT MERAŞ İSVİÇRE MAÇINDA YOK

    Umut Meraş Galler maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yerine sağ bek oynayan Mert Müldür dahil olmuştu.

    beIN SPORTS'un haberine göre; A Milli Takımda sakatlığı bulunan Umut Meraş, Türkiye - İsviçre karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Umut Meraş İsviçre maçında forma giyemeyecek #2

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