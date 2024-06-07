Victor Nelsson, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te yok

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Nelsson, şu ifadeleri kullandı:
Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar çabuk iyileşmedi. Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım.
Danimarka'nın EURO 2024'teki rakipleri
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Danimarka son hazırlık maçında yarın Norveç'le karşılaşacak.
Turnuvada C Grubu'nda yer alan Danimarka, grup etabında Slovenya, İngiltere ve Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
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