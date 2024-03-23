Yunus Akgün: Biz bu forma için her şeyi veriyoruz A Milli Takım'da Yunus Akgün, Macaristan'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Akgün, "Bizim için iyi bir test oldu. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz." dedi.

ensonhaber.com

A Milli Takım, Macaristan'la özel maçta karşı karşıya geldi.

Milliler mücadeleyi 1-0 kaybederek EURO 2024 yolunda istediğini bulamadı.



Yunus Akgün, A Milli Takım'ın Macaristan'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalar yaptı.

"Kazanamadık ama iyi bir takıma karşı oynadık"

Yunus Akgün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Müthiş mücadele ettik. Macaristan son 20 maçta 3 yenilgi almıştı. 6 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. İyi bir takım. İyi çalıştık. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi bir test oldu. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz"

"Bu forma için her şeyi veriyoruz"

Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı: