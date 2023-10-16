Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu galibiyeti değerlendirdi: Hayalini kuruyorduk Milli futbolcularımız Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'ü garantilediğimiz maçın ardından konuştu.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, puanını 16 yaptı ve 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Hayalini kuruyorduk"

Yunus Akgün, "Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz. İnşallah daha da güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize güzel şeyler yaşatacağız"

Kerem Aktürkoğlu ise şu ifadeleri kullandı: