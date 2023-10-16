Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu galibiyeti değerlendirdi: Hayalini kuruyorduk

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, puanını 16 yaptı ve 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Hayalini kuruyorduk"
Yunus Akgün, "Herkesin ayağına sağlık. Konya halkına teşekkürler. Sezon başından beri atıyorum faul oluyor, ofsayt oluyor. İkinci yarı hissettim. Kerem Aktürkoğlu ile hayalini kuruyorduk, inşallah orada da kendimizi gösteririz. İnşallah daha da güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Ülkemize güzel şeyler yaşatacağız"
Kerem Aktürkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:
Almanya'da güzel işler yapmak istiyoruz. Çok iyi bir jenerasyon var. Çok iyi arkadaşlık var. Çok güzel şeyleri hak ediyoruz. Vincenzo Montella ile güzel bir hava var. Ülkemiz sabretsin. Her şey çok güzel olacak. Bu grup çok güzel başarılar yakalayacak.
İstek ve başarıya açlıkla ülkemize güzel şeyler yaşatacağız. İnşallah olur. Ülkemizin gençlerine inanın. Vincenzo Montella, bize öz güven aşıladı. Bizlerin iyi futbolcu olduğunu hatırlattı. Biz kendimize inanıyorduk ama sahada öz güveni kaybettik. Bence bundan sonra her şey çok daha güzel olacak.
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