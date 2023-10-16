Zeki Çelik: Vincenzo Montella takıma enerji getirdi Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'ü garantilediğimiz maçın ardından konuştu.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, puanını 16 yaptı ve 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

Zeki Çelik, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Montella takıma enerji getirdi"

26 yaşındaki futbolcu, "İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık" dedi.

Ayrıca, "Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.