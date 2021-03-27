Ay-Yıldızlılar, Norveç'i de yendi

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G grubunda Norveç,'i Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi.

Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-0 kazandı ve gruba iki önemli rakibine karşı 2'de 2 ile başlayarak büyük bir avantaj yakaladı.

HOLLANDA'DAN SONRA NORVEÇ'İ DE DAĞITTIK

Milli Takımımıza galibiyeti getiren goller, 4. ve 59. dakikalarda Ozan Tufan ile 28. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.

Norveç'te Kristian Thorstvedt, 80. dakikada yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GRUBUMUZDA ZİRVEDEYİZ

Grupta 2 hafta sonunda Türkiye 2'de 2 ile zirvede yer alırken, Karadağ 6 puanla 2. sırada, Hollanda ile Norveç ise 3'er puanla 3 ve 4. basamakta yer aldı. Letonya ve Cebelitarık ise ilk 2 maçta galibiyet alamadı.

Grubun 3. hafta maçında A Milliler 30 Mart'ta evinde Letonya'yı konuk edecekken, Norveç, Karadağ deplasmanına gidecek. Hollanda'nın deplasmandaki rakibi ise grubun zayıf halkası Cebelitarık olacak.