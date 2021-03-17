Aykut Kocaman: Kariyerimdeki kuvvetli maçlarımdan biriydi

Aykut Kocaman, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Antrenörlük kariyerimdeki kuvvetli maçlarımdan biriydi. Uzun zaman sonra çok üst seviyede oynadığımız ilk maç." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Kocaman, "Bu maç mutlaka farklı olacaktı bunu tahmin etmek kehanet değildi. İlk maçtaki hataları düzeltme şansımız vardı bu maçta. O yüzden farklı olacağını söyledim.

"KISMETSİZLİK MİDİR NEDİR ANLAMADIM, KALEYE HER GELEN TOP GOL OLUYOR"

Kısmetsizlik midir nedir anlamadım. Fenerbahçe'deki son dönemime benziyor. Kaleye gelen her top gol oluyor

Esas güzel ve iyi olan taraf; takım her adım adım ikinci yarıda istediğini yaptı. İkinci yarı aynı oyuna devam ettik.





"ANTRENÖRLÜK KARİYERİMDEKİ KUVVETLİ MAÇLARIMDAN BİRİYDİ"

Önce 2-1, 2-2 ve 3-2 yapabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum finalist oldular. Antrenörlük kariyerimdeki kuvvetli maçlarımdan biriydi.

Uzun zaman sonra çok üst seviyede oynadığımız ilk maç. Bunu taçlandırmak gerekiyor. Bizim bir tane maça ihtiyacımız var. Gücümüzü tekrar pekiştirdiğimiz bir maç.

İnşallah bunu devam ettiririz. Umarım o maç Denizlispor maçı olur ve başlarız..." dedi.