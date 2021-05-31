Euro
10.4607
0.18%
Dolar
8.5723
0.09%
Altın
526.03
0.34%
Borsa
1.422
0%
Bitcoin
297.795
-1.39%
EXEN Coin
32.96
8.13%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Ayşe Begüm Onbaşı'yı, mehteran karşıladı

    Azerbaycan’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda mehter takımı tarafından karşılandı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 07:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşe Begüm Onbaşı'yı, mehteran karşıladı

    Azerbaycan’da yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar finalinde yarışan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, 1.850 puanla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

    Onbaşı ayrıca organizasyonun da en iyi sporcusu seçilmişti.

    Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan başarılı sporcu, mehter takımı tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.

    “EN YAKIN HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONASI"

    Başkentliler tarafından coşkuyla karşılanan Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk’ün gücünü ve kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden dolayı çok memnunuz. Performanslarımızdan çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Bundan sonra en yakın hedefim Avrupa şampiyonası inşallah oraya katılacağız. Oradaki başarılarımızı da sürdürmek istiyoruz. Yine tekrar çiftlere katılacağız. Orada elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Ayşe Begüm Onbaşı yı, mehteran karşıladı #1

    “HER YIL AYRI BİR DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKIYOR”

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise Ayşe Begüm Onbaşı’nın Türk sporunun geldiği yerin göstergesi olduğunu dile getirerek, "Cimnastik Federasyonu her yıl ayrı bir dünya şampiyonu çıkıyor. Cimnastik Federasyonu’nu Türkiye izlemeye devam etsin." dedi.

    Ayşe Begüm Onbaşı yı, mehteran karşıladı #2

    “BÜYÜKLERDE ALINAN MADALYA BAMBAŞKA”

    Son iki yıldır Türk cimnastiği olarak tarihi anlar yaşadıklarını belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de, "Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye’nin ikinci dünya şampiyonu ama Türk cimnastiğinin aslında parlayan yıldızı oldu. Çünkü 2016’da ve daha öncesinde gelen madalyalar, onun büyüklerde madalya alacağını gösteriyordu. Gençlerde ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık, cimnastik camiası da alışık ama büyüklerde alınan madalya bambaşka. Gerçekten Ayşe’nin dünya cimnastiğindeki yerini bilseniz gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ayriyeten de özel ödülü aldı zaten. Bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın ve aile olmanın eseri." diye konuştu.

    Ayşe Begüm Onbaşı yı, mehteran karşıladı #3

    Ayşe Begüm Onbaşı yı, mehteran karşıladı #4

    Ayşe Begüm Onbaşı yı, mehteran karşıladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir