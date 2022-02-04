Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, futbolcusu Aytaç Kara'yı kiralık olarak Göztepe'ye gönderdi.

İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE'DE

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.