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Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı
Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
- DHA
- 04.02.2022 - 20:45
- Güncelleme : 04.02.2022 - 20:54
Galatasaray, futbolcusu Aytaç Kara'yı kiralık olarak Göztepe'ye gönderdi.
İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE'DE
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.