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    Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

    Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara'nın sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 20:54
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    Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı

    Galatasaray, futbolcusu Aytaç Kara'yı kiralık olarak Göztepe'ye gönderdi.

    İKİNCİ YARIDA GÖZTEPE'DE

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Aytaç Kara Göztepe ye kiralandı #1

    Aytaç Kara Göztepe ye kiralandı #2

    Aytaç Kara Göztepe ye kiralandı #3


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