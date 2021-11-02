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Aziz Yıldırım 69'uncu yaşını kutladı
69 yaşına giren Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, doğum günü için düzenlenen yemekte dostlarıyla söyledi Metris türküsünde duygulandı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 22:44
- Güncelleme : 02.11.2021 - 23:00
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, bugün 69'uncu yaşına girdi.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Aziz Yıldırım'ın doğum gününe özel bir yemek düzenlendi. Bu yemeğe eski yöneticilerin yanı sıra Ali Yıldırım, Ömer Temelli, İlhan Ekşioğlu gibi isimlerin yanı sıra Aykut Kocaman da katıldı.
METRİS TÜRKÜSÜNÜ SÖYLERKEN DUYGULANDI
Kutlamada Fenerbahçe şarkılarıyla coşan Yıldırım, gecenin sonunda Metris türküsünü söylerken duygulandı.
Aziz Yıldırım 69'uncu yaşını kutladı VİDEO
METRİS'TE 1 YIL KALMIŞTI
Aziz Yıldırım, 2011 yılında Futbolda Şike davası kapsamında tutuklanarak, 1 yıl boyunca Metris Cezaevi'nde kalmış, tahliyesi sırasında Fenerbahçe taraftarlarının sevgi seli karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamamıştı.