Aziz Yıldırım'dan stadyum açıklaması: 2 senede biter Stadyum projesine ilişkin konuşan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, "Normalde 2 senede biter ama biz 3 sene diyelim. İki tane alternatifimiz var" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım, stadyum projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Nihat Özbağ, Alman bir firma ile bu stadın çalışmasını yapıyor. Bunu yapacağız" ifadesini kullanırken, "Normalde 2 senede biter ama biz 3 sene diyelim. İki tane alternatifimiz var, birincisi 60 bin oturma kapasitesi. Bir de Borussia Dortmund tribünü gibi ayakta seyirci alma, o zaman 65 bin" şeklinde konuştu.

"6 senedir bir başarı yok"

TRT Spor'a konuk olan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

6 senedir bir başarı yok. Ben çıkış yapmasam belki bu başarısızlık devam edecek. Bizim bu çıkışımızla bu ölü toprağı kalkmıştır diye ümit ediyorum. Ali Bey, 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu teknik ekibe, oyunculara ve taraftarlara bir mesaj oldu. Oyunculara moral bozukluğu oldu. O beraberlikler geldi. Olympiakos'a elendik. Kupayı alabilirdik. Fenerbahçe, kaliteli futbolculardan meydana gelmiştir. Şimdi iyi bir teknik adam geldi. 'Galatasaray'ı yeneceğiz' dedim. 10 kişi kaldık, yine haksızlıklar, yendik.

"Her şey Fenerbahçe için"

Jose Mourinho'yu konuştuğumda, 'Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var' dedim. Ben Roma'da görüştüm ama açıklamadık. Sayın Mourinho, 'Nerede konuştuğumuzu açıklamayın' dedi. Roma'da görüştük, sonrasında ayrıldık. Jorge Mendes'le Mahmut Uslu, Porto'da görüştüler. Şartları görüşüp anlaştık. Sonrasında kulüp devreye girmiş ve imza attırdılar. Onların imza yetkisi var. Sonuç olarak böyle bir teknik direktörü benim söylemem, onlar da konuşuyorsa hızlanmalarını sağladı. Haziran ayında bir teknik direktör takımın başına geçti. Benim ve arkadaşlarımın yüzde bir payı varsa mutluluk duyarız. Her şey Fenerbahçe için.

"Mourinho kimi isterse getiririz"

Hocaya, 'Sen sportif direktör olarak kimi istiyorsan alabiliriz' dedim. Biz seçilirsek Mourinho, Mario Branco'yu isterse devam ederiz. Ayrılmak isterse bizim yapacağımız bir şey yok. Mourinho kimi isterse getiririz. İnsanları kandırmak istemem. Oturur konuşuruz. Kendisine de izah ettik. Bunları çözeriz, geçmişte bunları hep yaptık. Dinamo Kiev'e elendik, bir gecede 5 transfer yaptık.

"Fenerbahçe raydan çıktı"