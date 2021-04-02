Millonarios forması giyen Fredy Guarin, ülkesi Kolombiya'da aile içi şiddet olayı sonucunda kanlar içinde gözaltına alındı.

Bir zamanlar Porto ve Inter gibi takımlarda oynayan Kolombiyalı Fredy Guarin, şimdi ülkesinde Millonarios formasını terletiyor.

Kolombiyalı futbolcunun ailesi şiddet iddiasıyla polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri 34 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı.

BABASINA ŞİDDET UYGULADI

Fredy Guarin'in babasına şiddet uyguladığı belirtilirken o esnada oyuncunun kanlar içinde olması dikkat çekti.

Boca Juniors, Inter, Porto, Saint-Etienne ve Shanghai Shenhua gibi takımlarda da top koşturan Guarin Kolombiya Milli Takımı'nda da 58 kez forma giydi.

Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı İZLE

