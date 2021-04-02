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    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı

    Millonarios forması giyen Fredy Guarin, ülkesi Kolombiya'da aile içi şiddet olayı sonucunda kanlar içinde gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 12:20
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    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı

    Bir zamanlar Porto ve Inter gibi takımlarda oynayan Kolombiyalı Fredy Guarin, şimdi ülkesinde Millonarios formasını terletiyor.

    Kolombiyalı futbolcunun ailesi şiddet iddiasıyla polisi aradı. Olay yerine giden polis ekipleri 34 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı.

    BABASINA ŞİDDET UYGULADI

    Fredy Guarin'in babasına şiddet uyguladığı belirtilirken o esnada oyuncunun kanlar içinde olması dikkat çekti.

    Boca Juniors, Inter, Porto, Saint-Etienne ve Shanghai Shenhua gibi takımlarda da top koşturan Guarin Kolombiya Milli Takımı'nda da 58 kez forma giydi.

    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı İZLE

    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı #1

    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı #2

    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı #3

    Babasına şiddet uygulayan Fredy Guarin gözaltına alındı #4

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