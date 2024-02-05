Badou Ndiaye yeni takımına imzayı attı! Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Pendikspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Süper Lig'de transfer sezonunun sonuna yaklaşıldı.

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Pendikspor bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Badou Ndiaye Pendik'te

Pendikspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Senegalli tecrübeli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı" denildi.

Ülkemizde birçok takımda forma giydi

Son 2 sezonda Adana ekibinde top koşturan 33 yaşındaki Senegalli orta saha, Süper Lig’de 6. farklı takımın formasını giyecek.

Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Osmanlıspor formalarını giymişti.

9 maçta forma giydi

Adana Demirspor ile sözleşmesini devre arasında fesheden Ndiaye, bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giydi.

Senegalli oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.