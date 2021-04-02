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    Bakan Kasapoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekti

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek amacıyla bir video paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 17:21
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    Bakan Kasapoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekti

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekti.

    "İYİLİK VE GÜZELLİK SİZİNLE DÜNYAYI SARIP SARMALAYACAK"

    Bakan Kasapoğlu paylaştığı videoda, otizimli gençlerle vakit geçirdiği anları paylaştı.

    Kasapoğlu paylaştığı videoyu, "İyilik ve güzellik sizinle dünyayı sarıp sarmalayacak..#OtizmFarkındalıkGünü" notu ile paylaştı.

    Bakan Kasapoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ne dikkat çekti #1

    Bakan Kasapoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekti VİDEO

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