Bakan Kasapoğlu: OIimpiyatlarda ülkemizi 108 sporcu temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek."

2020 Tokyo Olimpiyatları geçen sene koronavirüs nedeniyle düzenlenememişti. Organizasyon bu sene yine Tokyo'da düzenlenecek.

Ancak Delta varyantı nedeniyle müsabakalara seyirci alınmayacak.

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Tokyo 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Suga açıklamasında "Tokyo 2020'nin başlangıcına 2 hafta kala OHAL ilan etmek istediğimiz bir önlem değildi. Ancak salgının seyri bizi bu kararı almaya zorladı. Oyunlarda seyirci olmama ihtimali tahmin ettiğimiz bir durumdu" ifadelerini kullanmıştı.

108 SPORCU ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpiyatlara katılacak sporcularımızla ilgili açıklama yaptı.

Kasapoğlu açıklamasında, "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek." ifadelerini kullandı.