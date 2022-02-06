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- Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı bursları yatırılmaya başladı
Bakan Kasapoğlu: Şubat ayı bursları yatırılmaya başladı
Bakan Kasapoğlu, şubat ayının burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
- AA
- 06.02.2022 - 12:17
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burslarla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Şubat itibarıyla başladığını sosyal medya hesabından açıkladı.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEMELER YAPILACAK
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat’ta ödemelerini alabilecek.