Bakan Kasapoğlu: Verilen emeğin karşılığını alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Biz, ülke olarak sporda pandemi dönemini adeta fırsata çevirdik" dedi.

Karateden güreşe, cimnastikten haltere farklı branşlarda son dönemde uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılar, Tokyo Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.

Türk sporu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan pandemi döneminde irtifa kaybetmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle çalışmalarına devam eden milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı.

Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde gelen madalya haberleri yüzleri güldürdü.

“BİZ ÜLKE OLARAK PANDEMİ DÖNEMİNİ ADETA FIRSATA ÇEVİRDİK”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların elde ettiği başarılı sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, ülke olarak sporda pandemi dönemini adeta fırsata çevirdik. Gerek bakanlığımızın federasyonlarla, sporcularımızla ciddi iletişimi, gerek sporcularımızın hassasiyeti bu sürecin bir fırsata dönüşmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

“VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ”

Bu yaz hem olimpiyatların hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Son günlerde cimnastikten güreşe, karateden yüzmeye aldığımız sonuçlar, son olarak Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğu bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İnanıyorum ki pek çok branşta sporcularımız, olimpiyatlarda bu yıl bizleri gururlandıracak. Onun ötesinde bu yaz bir de Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri var. Dolayısıyla orada da milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Ben sporcularımıza inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, "Biz, tüm bu alınan sonuçları, gelen madalyaları öncü başarılar olarak görüyoruz. Daha büyük başarılar inanıyorum ki çok kısa vadede gelecek. Spora yaptığımız yatırımın, verilen emeğin karşılığını alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.