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- Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı
Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı
Fenerbahçe'de lisans sorunu Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmanın ardından çözüme lavuştu. Sarı-lacivertli ekip yeni transferlerinin lisanslarını bir bir çıkartmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 18:38
Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.
BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimleri renklerine katan sarı lacivertliler, bu oyuncuların lisansını Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmadan sonra çıkartmaya başladı.
Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek.