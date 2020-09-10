Dolar
7.4468
-0.509%
Euro
8.8368
-0.0113%
Altın
1954.62
0.4022%
Borsa
1099.06
-0.0563%
G. Altın
467.939
-0.2006%
Bitcoin
77503.42
0.2401%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
    Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı

    Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı

    Fenerbahçe'de lisans sorunu Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmanın ardından çözüme lavuştu. Sarı-lacivertli ekip yeni transferlerinin lisanslarını bir bir çıkartmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 18:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Harcama limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

    Sarı-lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi.

    BÜTÜN TRANSFERLERİN LİSANSI ÇIKARTILIYOR

    Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi isimleri renklerine katan sarı lacivertliler, bu oyuncuların lisansını Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmadan sonra çıkartmaya başladı.

    Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize'ye götürülecek.

    Bankalar Birliği yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir