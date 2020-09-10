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Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı

Bankalar Birliği'yle anlaşan Fenerbahçe, transferlerinin lisanslarını çıkarttı

Fenerbahçe'de lisans sorunu Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmanın ardından çözüme lavuştu. Sarı-lacivertli ekip yeni transferlerinin lisanslarını bir bir çıkartmaya başladı.