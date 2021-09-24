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Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı

Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı

La Liga'nın 6. haftasında Cadiz'e konuk olan Barcelona sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın 65. dakikasında De Jong oyundan atılırken 90+6'da ise teknik direktör Ronald Koeman atıldı.