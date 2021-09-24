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    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı

    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı

    La Liga'nın 6. haftasında Cadiz'e konuk olan Barcelona sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın 65. dakikasında De Jong oyundan atılırken 90+6'da ise teknik direktör Ronald Koeman atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 01:30
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 01:46
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    Sezona beklenilen performansta başlayamayan Barcelona'da puan kayıpları devam ediyor.

    La Liga'nın 6. haftasında Barcelona Cadiz'e konuk oldu.

    Maça etkisiz başlayan iki takımda ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı #1

    BARCELONA'DA 3 PUAN HASRETİ SÜRÜYOR

    İkinci yarıda etkisini göstermeye çalışan Katalan ekipte, Frenkie De Jong 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

    Maçın sonlarına doğru baskısını arttıran Cadiz, gol pozisyonlarına girmesine rağmen aradığı golü bulamayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

    90+6'da deplasman ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman oyundan atılırken, takımının maçı 6 şutla tamamlaması taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı #2

    KOEMAN'IN KOLTUĞU SALLANIYOR

    0-0'lık beraberliğin ardından Cadiz puanını 6'ya yükseltirken Barcelona ise 9 puana ulaştı.

    Barcelona bu sezon oynadığı 5 lig maçından 2'sini kazanırken 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

    Kötü performans sergileyen Koeman ile kısa süre içinde yollarını ayrılması bekleniyor.

    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı #3

    YUSUF DEMİR İLK 11'DE BAŞLADI

    Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir ilk 11'de başladığı mücadelede ikinci yarının başında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

    Barcelona Cadiz deplasmanından 1 puanla ayrıldı #4

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