Barcelona Robert Lewandowski'yi resmen açıkladı

Barcelona uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Polonyalı santrafor Robert Lewandowski'nin resmen transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon kadro planmasına hız kesmeden devam eden Katalan devi Barcelona yıldız bir ismi kadrosuna kattı.

Barcelona, Robert Lewandowski için Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Katalan devi, Polonyalı golcünün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

45 milyon euro bonservis ödenecek

Barcelona bu transfer için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro ödeyecek. 33 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.





Bayern’e baskı yaptı

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu.

Lewandowski, 2014 yılında Bayern Münih'e katıldı. Bavyera ekibiyle 374 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 344 gol attı.



