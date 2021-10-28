Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı

Sezon başından beri istikrarsız bir grafik çizen Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından görevden alındı.

La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olan Barcelona, 30. dakikada Radamel Falcao'nın attığı golle 0-1 yenilerek ligde art arda ikinci mağlubiyetini aldı.

"BARCELONA'DAKİ GELECEĞİM NE OLACAK BİLMİYORUM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık, onlardan aşağı kalır yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiklerini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu, Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM, KOEMAN'IN GÖREVDEN ALINDIĞINI AÇIKLADI

Vallecano karşılaşmasının ardından toplanan yönetim, Koeman'ın görevden alındığını duyurdu.

EL CLASICO YENİLGİSİNDEN SONRA TARAFTARLAR ARABASINA SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Koeman'ın otomobiline saldırarak tekme ve yumruklarla arabayı durdurmaya çalışmışlardı.

El Clasico sonrası Barcelonalı taraftarlar, Koeman'ın arabasına saldırdı VİDEO ARŞİV



TOPLAM 13 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

Sezon başında İspanyol devinin başına getirilen Koeman, La Liga'da çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.