Euro
11.0374
0.09%
Dolar
9.4923
0.13%
Altın
548.54
0.11%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
560.057
-3.55%
BTXN Coin
24.26
14.92%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı

    Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı

    Sezon başından beri istikrarsız bir grafik çizen Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Rayo Vallecano mağlubiyetinin ardından görevden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 01:41
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 02:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    La Liga'nın 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olan Barcelona, 30. dakikada Radamel Falcao'nın attığı golle 0-1 yenilerek ligde art arda ikinci mağlubiyetini aldı.

    "BARCELONA'DAKİ GELECEĞİM NE OLACAK BİLMİYORUM"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık, onlardan aşağı kalır yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiklerini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu, Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

    Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı #1

    YÖNETİM, KOEMAN'IN GÖREVDEN ALINDIĞINI AÇIKLADI

    Vallecano karşılaşmasının ardından toplanan yönetim, Koeman'ın görevden alındığını duyurdu.

    Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı #2

    EL CLASICO YENİLGİSİNDEN SONRA TARAFTARLAR ARABASINA SALDIRMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'nın bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Koeman'ın otomobiline saldırarak tekme ve yumruklarla arabayı durdurmaya çalışmışlardı.

    El Clasico sonrası Barcelonalı taraftarlar, Koeman'ın arabasına saldırdı VİDEO ARŞİV

    TOPLAM 13 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDI

    Sezon başında İspanyol devinin başına getirilen Koeman, La Liga'da çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

    Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir