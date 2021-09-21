Barcelona son dakikada attığı golle beraberliğe razı oldu

Barcelona son dakikada attığı golle beraberliğe razı oldu

La Liga'da Granada'yı konuk eden Barcelona 2. dakikada yediği golle 0-1 geriye düştü. Maçın 90. dakikasında aradığı golü bulan ev sahibi sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasından sonra kendine gelemeyen Barcelona'da puan kayıpları devam ediyor.

La Liga'nın 5. haftasında Barcelona sahasında Granada'yı konuk etti.

MAÇIN BAŞINDA GRANADA ÖNE GEÇTİ

Hakemin düdüğüyle birlikte maça hızlı başlayan Granada 2. dakikada Domingo Duarte'nin attığı golle 0-1 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında oyunun temposunu arttıran ev sahibi ekibi aradığı golü Ronald Araujo ile 90'da bularak beraberliğe razı oldu.

YUSUF DEMİR İLK 11'DE BAŞLADI

Ev sahibi ekibinin berabelik golündeki sevinci izleyenler tarafından dikkat çekti.

18 yaşındaki Yusuf Demir ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giyerken 74. dakikada ise yerini Gerard Pique'ye bıraktı.

Barcelona, bu karşılaşmayla birlikte 5 maçta 7 puan kaybetti.