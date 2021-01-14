Başakşehir, çeyrek finale yükseldi

Son şampiyon Başakşehir, Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’u 5-1 yenip çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Tuzlaspor'u 5 farklı geçerek, çeyrek final biletini aldı.

Turuncu-lacivertlilerin golleri; Demba Ba, İsmail (K.K.), Aleksic, Ravil, ve İrfan Can'dan geldi.

Tuzla'nın golünü ise Vedat kaydetti. Başakşehir'in Milan'dan yeni stoper transferi Duarte de ikinci yarıda görev aldı.

SKRTEL İLE YOLLAR AYRILDI

Başakşehir'de Skrtel ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, aşil tendonu kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 36 yaşındaki tecrübeli stoperin mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Bu sezon kontratı bitecek Skrtel, 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçında oynadı. İstanbul ekibi, Skrtel'in yerine Leo Duarte'yi transfer etmişti.