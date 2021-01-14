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    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi

    Son şampiyon Başakşehir, Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor’u 5-1 yenip çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 00:21
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    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Tuzlaspor'u 5 farklı geçerek, çeyrek final biletini aldı.

    Turuncu-lacivertlilerin golleri; Demba Ba, İsmail (K.K.), Aleksic, Ravil, ve İrfan Can'dan geldi.

    Tuzla'nın golünü ise Vedat kaydetti. Başakşehir'in Milan'dan yeni stoper transferi Duarte de ikinci yarıda görev aldı.

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    SKRTEL İLE YOLLAR AYRILDI

    Başakşehir'de Skrtel ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, aşil tendonu kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 36 yaşındaki tecrübeli stoperin mukavelesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Bu sezon kontratı bitecek Skrtel, 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçında oynadı. İstanbul ekibi, Skrtel'in yerine Leo Duarte'yi transfer etmişti.

    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi #2

    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi #3

    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi #4

    Başakşehir, çeyrek finale yükseldi #5

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