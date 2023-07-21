Başakşehir FK Dimitris Pelkas transferini açıkladı
ensonhaber.com

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dimitrios Pelkas, Süper Lig'de kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre Belözoğlu'nun ekibi Rams Başakşehir'de çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Birçok isimle temaslarını sürdüren turuncu-lacivertliler'den sürpriz bir atak geldi.

1+1 yıllık sözleşme imzalandı

FK, uzun süredir peşinde olduğu Dimitris Pelkas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

29 yaşındaki Yunan futbolcu, Başakşehir'den yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

Başakşehir FK Dimitris Pelkas transferini açıkladı

"Turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

67 maça çıktı

29 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 67 maça çıkıp 13 gol ve 8 asistle oynadı.

Yunan futbolcu, Hull City'de 26 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist üretti.