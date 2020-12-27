Haberler

Kralspor Haberleri

Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı

Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son şampiyonun galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konuk ekip ise 2 maç sonra puan aldı.