- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı
Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son şampiyonun galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konuk ekip ise 2 maç sonra puan aldı.
- Haber Merkezi
- 27.12.2020 - 21:13
- Güncelleme : 27.12.2020 - 21:31
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig'de 15. haftada karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 27. dakikasında Chadli ile öne geçen Başakşehir, 36. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara ile 10 kişi kalırken 85. dakikada Hodciz'in kaydettiği golle geri döndü.
VİSCA, 90+2'DE BERABERLİĞİ GETİRDİ
Son sözü 90+2. dakikada Visca söyledi ve Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kasımpaşa ise ligde 2 maç sonra puan kazandı.