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    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı

    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son şampiyonun galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konuk ekip ise 2 maç sonra puan aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 21:13
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 21:31
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    Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig'de 15. haftada karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 27. dakikasında Chadli ile öne geçen Başakşehir, 36. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

    Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara ile 10 kişi kalırken 85. dakikada Hodciz'in kaydettiği golle geri döndü.

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    Son sözü 90+2. dakikada Visca söyledi ve Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kasımpaşa ise ligde 2 maç sonra puan kazandı.

    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı #1

    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı #2

    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı #3

    Başakşehir, Kasımpaşa karşısında 2 puan bıraktı #4

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