Euro
15.62
0.90%
Dolar
13.79
0.90%
Altın
843.62
0.76%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
525.936
0.49%
BTXN Coin
39.39
-0.75%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Başakşehir, Konyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'deki erteleme maçında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanmayı bildi. Konyaspor, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 22:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir, Konyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'de Başakşehir ile Konyaspor erteleme maçında karşı karşıya geldi.

    Konyaspor'un savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından mücadele ertelenmişti.

    Statü gereği erteleme maçında yeni transferlerin bazıları forma giyemedi.

    15 Ocak'tan önce lisansı çıkan yeni transferler karşılaşmada süre alabilirken bu tarihten sonra lisansı çıkan yeni transferler maçta görev alamadı.

    BAŞAKŞEHİR 2-1 MAĞLUP ETTİ

    Süper Lig ikincisi Konyaspor, İstanbul'da öne geçmeyi başardı. 37. dakikada Soner Dikmen'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Zymer Bytyqi takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci yarının başında Başakşehir beraberliği erken buldu. 49. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in 1-1'e getirdiği maçta 62. dakikada Musa Çağıran'ın kendi kalesine gönderdiği gol skoru 2-1 Başakşehir lehine çevirdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

    TRABZONSPOR'LA FARK 14 PUAN

    Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puanda kalırken Başakşehir ise 46 puana yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Eksik maçını mağlubiyetle tamamlayan Konyaspor, 26 maç sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alıyor.

    Başakşehir, Konyaspor u mağlup etti #1


    İlginizi Çekebilir

    AK Parti'den CHP'ye Yusufeli Barajı tepkisi
    Gündem

    AK Parti'den CHP'ye Yusufeli Barajı tepkisi

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Erzurumlu koleksiyoncu, 42 ülkenin madeni parasını topladı
    Yaşam

    Erzurumlu koleksiyoncu, 42 ülkenin madeni parasını topladı

    Görüş Bildir