Başakşehir, Konyaspor'u mağlup etti

Başakşehir, Konyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'deki erteleme maçında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanmayı bildi. Konyaspor, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de Başakşehir ile Konyaspor erteleme maçında karşı karşıya geldi.

Konyaspor'un savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından mücadele ertelenmişti.

Statü gereği erteleme maçında yeni transferlerin bazıları forma giyemedi.

15 Ocak'tan önce lisansı çıkan yeni transferler karşılaşmada süre alabilirken bu tarihten sonra lisansı çıkan yeni transferler maçta görev alamadı.

BAŞAKŞEHİR 2-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig ikincisi Konyaspor, İstanbul'da öne geçmeyi başardı. 37. dakikada Soner Dikmen'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Zymer Bytyqi takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci yarının başında Başakşehir beraberliği erken buldu. 49. dakikada Fredrik Gulbrandsen'in 1-1'e getirdiği maçta 62. dakikada Musa Çağıran'ın kendi kalesine gönderdiği gol skoru 2-1 Başakşehir lehine çevirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

TRABZONSPOR'LA FARK 14 PUAN

Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puanda kalırken Başakşehir ise 46 puana yükselerek üçüncü sırada yer aldı. Eksik maçını mağlubiyetle tamamlayan Konyaspor, 26 maç sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alıyor.