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Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme
Evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenen Başakşehir maç sonunda, Serdar Ortaç'ın 'Şampiyon' şarkısını çaldı.
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 07:17
- Güncelleme : 16.10.2021 - 07:35
Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının olduğu haftada önemli bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'a, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda göndermede bulunuldu.
SERDAR ORTAÇ'IN BAŞAKŞEHİR İÇİN SÖYLEDİĞİ ŞARKI ÇALINDI
Başakşehir, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlılar hakkında hakaret içeren sözler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'şampiyon' şarkısını çaldı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Serdar Ortaç daha sonra özür dilemişti.