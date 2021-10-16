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    Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme

    Başakşehir'den Beşiktaş'a gönderme

    Evinde Beşiktaş'ı 3-2 yenen Başakşehir maç sonunda, Serdar Ortaç'ın 'Şampiyon' şarkısını çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 07:17
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 07:35
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    Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi.

    Trabzonspor- Fenerbahçe maçının olduğu haftada önemli bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'a, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda göndermede bulunuldu.

    SERDAR ORTAÇ'IN BAŞAKŞEHİR İÇİN SÖYLEDİĞİ ŞARKI ÇALINDI

    Başakşehir, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası siyah-beyazlılar hakkında hakaret içeren sözler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'şampiyon' şarkısını çaldı.

    Beşiktaş'ın Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlılara yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan Serdar Ortaç daha sonra özür dilemişti.

    Başakşehir den Beşiktaş a gönderme #1

    Başakşehir den Beşiktaş a gönderme #2

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