Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'in ifadesi alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı. İfadesinin ardından Karzev, serbest bırakıldı. Başakşehir, paylaşımın ardından disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

DHA

Antalyaspor'da forma giyen İsrailli Sagiv Jehezkel de 68. dakikada yaptığı gol sevincinde bileğinde İsrail - Hamas savaşının 100. gününde olduğunu vurgulayan "100 days 7.10" ifadeleri yer aldı

Bu gol sevincinin tepki çekmesiyle birlikte oyuncu kadro dışı bırakıldı ve Antalya emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Benzer paylaşım yaptı

Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gözaltına alındı

Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev'i gözaltına aldı.

Serbest kaldı

Karzev'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başakşehir'den Karzev'e soruşturma

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)