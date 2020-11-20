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Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı

A Milli Basketbol Takımı'nda bir süredir başantrenörlük görevini üstlenen Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Başarılı teknik adamın yerine ise TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene getirildi.