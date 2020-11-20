- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
A Milli Basketbol Takımı'nda bir süredir başantrenörlük görevini üstlenen Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı. Başarılı teknik adamın yerine ise TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene getirildi.
- DHA
- 20.11.2020 - 13:15
- Güncelleme : 20.11.2020 - 14:02
A Milli Basketbol Takımı’nda başantrenör Ufuk Sarı ile yollar ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Ufuk Sarıca ve kulübü Pınar Karşıyaka’ya teşekkür edildi.
TBF, TEŞEKKÜR ETTİ
TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.”
Sarıca’nın Shane Larkin'i kadroya almak istemediği öne sürülüyordu.
YENİ BAŞANTRENÖR ORHUN ENE
Ufuk Sarıca'nın yerine TOFAŞ'tan ayrılan Orhun Ene ile anlaşmaya varıldı. Ene, eleme maçlarında takımın başında yer alacak.