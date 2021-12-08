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    12 Dev Adam, dünya sıralamasında yerini korudu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu.
    • AA
    • 08.12.2021 - 03:20
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    12 Dev Adam, dünya sıralamasında yerini korudu

    FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nde ilk pencerenin tamamlanmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.

    TÜRKİYE 16. SIRADA

    Önceki sıralamada 16'ncılığa gerileyen Türkiye, puanını 487,7'den 495,2'ye çıkarmasına rağmen aynı sırada kalmaya devam etti.

    Eleme maçlarında alınan sonuçlar, özellikle Avrupa'da Litvanya, Belçika ve İsveç, Afrika'da Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları, Asya'da ise Suudi Arabistan'ın sıralamasında değişikliklere neden oldu.

    12 Dev Adam, dünya sıralamasında yerini korudu #1

    LİTVANYA, İTALYA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ

    Litvanya bir sıra yükselerek 8'inci sırada İtalya'nın üstüne çıktı. Belçika iki basamak yükselerek 36'ncı olurken, İsveç ise 57'ncilikten 51'inci sıraya yükseldi.

    Dünya sıralamasındaki en büyük çıkışı, FIBA Afrika Şampiyonası'nda yarı finale kalan Yeşil Burun Adaları, 100'üncülükten 74'üncü sıraya yükselerek gerçekleştirdi. Asya'da ise Suudi Arabistan 8 basamak yükselerek 79'uncu sıraya yerleşti.

    Sıralamada ilk 20 ülke şu şekilde oluştu:

    1. ABD 763,3 puan

    2. İspanya 724,1 puan

    3. Avustralya 690,7 puan

    4. Slovenya 676,3 puan

    5. Fransa 671,9 puan

    6. Sırbistan 664,6 puan

    7. Arjantin 656,6 puan

    8. Litvanya 649,5 puan

    9. İtalya 646,9 puan

    10. Yunanistan 641,0 puan

    11. Almanya 602,6 puan

    12. Çekya 577,9 puan

    13. Polonya 560,8 puan

    14. Rusya 545,2 puan

    15. Brezilya 542,3 puan

    16. Türkiye 495,2 puan

    17. Venezuela 490,9 puan

    18. Kanada 488,8 puan

    19. Porto Riko 467,0 puan

    20. Dominik Cumhuriyeti 465,7 puan

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