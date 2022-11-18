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    12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu

    FIBA Dünya sıralamasında 16. sırada bulunan A Milli Takımımızın yeri değişmezken, İspanya, ABD Milli Takımını geçerek birinci sıraya yükseldi.
    • 18.11.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 18:07
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    12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu

    Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçların tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı.

    Yerimizi koruduk

    FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

    İspanya, dünya sıralamasında ilk basamağa yükseldi. İspanya, 12 yılı aşkın bir süredir birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya sıralamasında 2010'dan beri ilk sırada yer alan ikinci takım oldu.

    12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu #1

    İspanya, ABD'yi geçti

    İspanya 758,6 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya'yı 757,5 puanla ABD izledi. İspanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ve FIBA EuroBasket 2022'de şampiyonluklar elde ederken, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale ulaştı.

    2017'den bu yana düzenlenen eleme turnuvalarında da puan toplamaya devam etti. Bu arada ABD ise Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı ancak Dünya Kupası'na çeyrek finallerde veda etti.

    12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasındaki yerini korudu #2

    Tayland 10 basamak yükseldi

    Sıralamadaki en büyük sıçrayışı, kasım penceresindeki FIBA Asya Kupası 2025 Ön Elemeleri'nde oynadığı dört maçını da kazanıp 10 basamak yükselerek dünyada 92'inci sıraya yükselen Tayland yaptı.


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