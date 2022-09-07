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    12 Dev Adam, İspanya'ya mağlup oldu

    12 Dev Adam, İspanya'ya mağlup oldu

    A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı.
    • 07.09.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:42
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    A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

    Son saniyeleri müthiş bir heyecana sahne olan maçı, İspanya 72-69 kazandı.

    Son 16'dayız

    Bu sonuçla 12 Dev Adam liderlik fırsatını kaçırdı. Grubu ikinci sırada tamamlayan Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu'nun üçüncüsü olacak.

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    12 Dev Adam, İspanya ya mağlup oldu #1


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