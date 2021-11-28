12 Dev Adam parkede! Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam parkede! Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Büyük Britanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı ağırlayacak.

Deplasmanda oynanan ilk maçta Belarus karşısında büyük bir mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

12 dev adamın bu karşılaşmasını takip etmek isteyen basketbolseverler, Türkiye-Büyük Britanya maçının tarih, saat ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Türkiye-Büyük Britanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE - BÜYÜK BRİTANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Büyük Britanya maçı, 28 Kasım Pazar günü günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

KADRO BELLİ OLDU

Ay-Yıldızlı ekibin, 28 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde:

A. Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Deshane Davis Larkin, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik.