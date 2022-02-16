12 Dev Adam parkede! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam parkede! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Peki Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu belli oldu. Orhun Ene'nin başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Türkiye - Yunanistan basketbol maçını izlemek isteyen basketbolseverler ise maçın tarihi ve saati hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki, Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Yunanistan basketbol maçının detayları...

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3'üncü maçında 25 Şubat Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki 4'üncü maçında da Yunanistan ie mücadele edecek. Bu karşılaşma, 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (FC Barcelona)

ELEME FORMATI

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında Belarus’a deplasmanda 84-70'lik skorla mağlup olurken, 2'nci maçında Büyük Britanya’yı 84-67 yenmişti.