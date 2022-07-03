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- 12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu
A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda bu akşam TSİ 18.00'de deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
- 03.07.2022 - 14:40
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda 12 Dev Adam'ın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.
12 Dev Adam'ın Vertu Motors Arena’da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka TSİ 18.00’de başlayacak ve NTV’den naklen yayınlanacak.
12 Dev Adam'ın kadrosu
Ay-yıldızlıların bu akşam TSİ 18.00’de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi aşağıdaki gibi:
- A. Buğrahan Tuncer | Anadolu Efes
- Deshane Davis Larkin | Anadolu Efes
- Yiğitcan Saybir | Anadolu Efes
- Egehan Arna | Beşiktaş JK Icrypex
- Melih Mahmutoğlu | Fenerbahçe Beko
- J. Metecan Birsen | Fenerbahçe Beko
- Şehmus Hazer | Fenerbahçe Beko
- Onuralp Bitim | Frutti Extra Bursaspor
- Sadık Emir Kabaca | Galatasaray Nef
- Berk İbrahim Uğurlu | Tofaş
- Sertaç Şanlı | FC Barcelona / İspanya
- Ömer Faruk Yurtseven | Miami Heat / ABD