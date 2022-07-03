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12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda bu akşam TSİ 18.00'de deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.