Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.050
-1.07%
BTXN Coin
6.89
-1.71%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

    A Erkek Milli Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda bu akşam TSİ 18.00'de deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
    • 03.07.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    12 Dev Adam'ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu

    FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda 12 Dev Adam'ın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

    12 Dev Adam'ın Vertu Motors Arena’da Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka TSİ 18.00’de başlayacak ve NTV’den naklen yayınlanacak.

    12 Dev Adam'ın kadrosu

    Ay-yıldızlıların bu akşam TSİ 18.00’de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi aşağıdaki gibi:

    • A. Buğrahan Tuncer | Anadolu Efes
    • Deshane Davis Larkin | Anadolu Efes
    • Yiğitcan Saybir | Anadolu Efes
    • Egehan Arna | Beşiktaş JK Icrypex
    • Melih Mahmutoğlu | Fenerbahçe Beko
    • J. Metecan Birsen | Fenerbahçe Beko
    • Şehmus Hazer | Fenerbahçe Beko
    • Onuralp Bitim | Frutti Extra Bursaspor
    • Sadık Emir Kabaca | Galatasaray Nef
    • Berk İbrahim Uğurlu | Tofaş
    • Sertaç Şanlı | FC Barcelona / İspanya
    • Ömer Faruk Yurtseven | Miami Heat / ABD

    12 Dev Adam ın Büyük Britanya kadrosu belli oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Kırmızı elbisesinden firikik
    Medya

    Kırmızı elbisesinden firikik

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek
    Otomobil

    Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek

    Görüş Bildir