12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakibi belli oldu

EuroBasket 2022'de yoluna devam eden 12 Dev Adam'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu.

12 Dev Adam EuroBasket'te grup liderliğini dramatik bir sonla kaçırdı. A Grubu'nun kapanışında İspanya'ya 72-69 yenilen Ay Yıldızlılar, 3 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Adını bir üst tura yazdıran Ergin Ataman'ın ekibi son 16 turunda B Grubu'nu 3. sırada noktalayan Fransa ile karşılaşacak.

Luka Doncic tarih yazdı

Grubun son maçında Slovenya ile karşılaşan Fransa rakibine 88-82 mağlup oldu.

Dev maça Luka Doncic damga vurdu. NBA yıldızı 47 sayı ile EuroBasket'te bir maçta en çok sayı atan 2. basketbolcu oldu. (1. Eddy Terrace 63 sayı. 1957)

EuroBasket 2022 son 16 turu Türkiye-Fransa maçı 10 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Fransa'nın yıldızlarla dolu kadrosu

Fransa Milli Takımı'nda Evan Fournier (New York Knicks), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Theo Maledon (Oklahoma City Thunder) NBA'de forma giyiyor. Timothie Luwawu-Cabarrot ise son olarak Atlanta Hawks forması giymiş ve bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Öte yandan Fransa, kadrosunda bulundurduğu EuroLeague yıldızlarıyla da dikkat çekiyor. Guerschon Yabusele (Real Madrid), Thomas Heurtel (serbest), Vincent Poirier (Real Madrid) kıtada forma giyen diğer yıldızlar. Geçen sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Amathe M'Baye bu yaz transfer döneminde Anadolu Efes'e transfer oldu.

Milli Takımımız Fransa'yla EuroBasket 2011'de ikinci grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 68-64 mağlup ayrılmıştı. Son olarak EuroBasket 2015 son 16 turunda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinden Fransa, 76-53 galip ayrılmıştı.