12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu

Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Milli Takımı'mız Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak. Kanada'nın Victoria şehrine gidecek olan A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik kadrosu belli oldu.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan Milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, bu organizasyon için yarın İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Milliler, buradan da feribotla elemelerin oynanacağı Victoria şehrine geçecek.

12 DEV ADAM'IN KADROSU

İşte 12 Dev Adam'ın kadrosu Olimpiyat Elemeleri kadrosu:

Alperen Şengün,

Berk Uğurlu,

Buğrahan Tuncer,

Cedi Osman,

Doğuş Özdemiroğlu,

Ersan İlyasova,

Furkan Korkmaz,

Melih Mahmutoğlu,

Metecan Birgen,

Ömer Faruk Yurtseven,

Sadık Emir Karaca,

Sertaç Şanlı,

Shane Larkin,

Şehmus Hazer,



